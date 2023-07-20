UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Китай отреагировал на повреждение здания консульства в Одессе. Вопрос о демарше игнорирует

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2023, 21:26
Китай отреагировал на повреждение здания консульства в Одессе. Вопрос о демарше игнорирует - Фото
Фото - Одесская ОВА

В Китае отреагировали на повреждение здания консульства КНР в Одессе в результате очередной атаки РФ дронами и ракетами. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая, официальный представитель ведомства заявил, что никто из сотрудников консульства не пострадал, так как в здании никого не было.

Представителя МИД спросили, может ли он подтвердить информацию о повреждении здания консульства, и был ли в связи с этим со стороны Китая демарш в адрес России.

В МИД Китая ответили, что возле консульства в Одессе произошел взрыв, и взрывной волной выбило часть стены и стекла в окнах.

"Сотрудники консульства давно покинули помещение, никто не пострадал. Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с заинтересованными сторонами. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", – ответил представитель МИД Китая.

Комментариев по поводу возможного демарша не прозвучало.

  • В ночь на 20 июля враг запустил по Одессе и Николаеву 38 ракет и дронов-камикадзе.
  • В результате атаки немного пострадало и здание генерального консульства Китая. У Кулебы заявили, что находятся в контакте с посольством КНР для выяснения причиненного ущерба и оказания необходимой помощи.
Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
КитайвойнаОдессаКНРконсульство
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 