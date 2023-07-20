Китай отреагировал на повреждение здания консульства в Одессе. Вопрос о демарше игнорирует

В Китае отреагировали на повреждение здания консульства КНР в Одессе в результате очередной атаки РФ дронами и ракетами. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Китая, официальный представитель ведомства заявил, что никто из сотрудников консульства не пострадал, так как в здании никого не было.

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Представителя МИД спросили, может ли он подтвердить информацию о повреждении здания консульства, и был ли в связи с этим со стороны Китая демарш в адрес России.

В МИД Китая ответили, что возле консульства в Одессе произошел взрыв, и взрывной волной выбило часть стены и стекла в окнах.

"Сотрудники консульства давно покинули помещение, никто не пострадал. Китай внимательно следит за развитием событий и поддерживает связь с заинтересованными сторонами. Мы примем все необходимые меры для обеспечения безопасности китайских учреждений и граждан в Украине", – ответил представитель МИД Китая.

Комментариев по поводу возможного демарша не прозвучало.

В ночь на 20 июля враг запустил по Одессе и Николаеву 38 ракет и дронов-камикадзе.

В результате атаки немного пострадало и здание генерального консульства Китая. У Кулебы заявили, что находятся в контакте с посольством КНР для выяснения причиненного ущерба и оказания необходимой помощи.

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