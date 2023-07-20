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Китай відреагував на пошкодження будівлі консульства в Одесі. Питання про демарш проігнорував

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20.07.2023, 21:26
Китай відреагував на пошкодження будівлі консульства в Одесі. Питання про демарш проігнорував - Фото
Фото - Одеська ОВА

У Китаї відреагували на пошкодження будівлі консульства КНР в Одесі внаслідок чергової атаки РФ дронами та ракетами. Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю, офіційний представник відомства заявив, що ніхто зі співробітників консульства не постраждав, оскільки у будівлі нікого не було.

Представника МЗС запитали, чи може він підтвердити інформацію про пошкодження будівлі консульства, і чи був у зв'язку з цим з боку Китаю демарш на адресу Росії.

У МЗС Китаю відповіли, що біля консульства в Одесі стався вибух, і вибуховою хвилею вибило частину стіни та шибки.

"Співробітники консульства давно залишили приміщення, ніхто не постраждав. Китай уважно стежить за розвитком подій і підтримує зв'язок із зацікавленими сторонами. Ми будемо вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки китайських установ та громадян в Україні", – відповів представник МЗС Китаю.

Коментарів щодо можливого демаршу не прозвучало.

  • У ніч проти 20 липня ворог запустив по Одесі та Миколаєву 38 ракет та дронів-камікадзе.
  • Внаслідок атаки трохи постраждала і будівля генерального консульства Китаю. У Кулеби заявили, що перебувають у контакті з посольством КНР для з'ясування завданих збитків та надання необхідної допомоги.
Оксана Житнюк
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