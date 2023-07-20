Китай відреагував на пошкодження будівлі консульства в Одесі. Питання про демарш проігнорував
У Китаї відреагували на пошкодження будівлі консульства КНР в Одесі внаслідок чергової атаки РФ дронами та ракетами. Як повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Китаю, офіційний представник відомства заявив, що ніхто зі співробітників консульства не постраждав, оскільки у будівлі нікого не було.
Представника МЗС запитали, чи може він підтвердити інформацію про пошкодження будівлі консульства, і чи був у зв'язку з цим з боку Китаю демарш на адресу Росії.
У МЗС Китаю відповіли, що біля консульства в Одесі стався вибух, і вибуховою хвилею вибило частину стіни та шибки.
"Співробітники консульства давно залишили приміщення, ніхто не постраждав. Китай уважно стежить за розвитком подій і підтримує зв'язок із зацікавленими сторонами. Ми будемо вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки китайських установ та громадян в Україні", – відповів представник МЗС Китаю.
Коментарів щодо можливого демаршу не прозвучало.
- У ніч проти 20 липня ворог запустив по Одесі та Миколаєву 38 ракет та дронів-камікадзе.
- Внаслідок атаки трохи постраждала і будівля генерального консульства Китаю. У Кулеби заявили, що перебувають у контакті з посольством КНР для з'ясування завданих збитків та надання необхідної допомоги.
Коментарі