Китай ответил на обвинения Столтенберга. Снова посоветовал "не подливать масла в огонь"

Генсек НАТО накануне заявил, что Пекин пытается продемонстрировать свою "нейтральность", а на самом деле подпитывает войну РФ против Украины

Линь Цзянь (Фото: МИД Китая)

Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь посоветовал НАТО "не подливать масла в огонь" по поводу российско-украинской войны и "политически посодействовать завершению конфликта", передает n-tv. Так он ответил на обвинение генсека Альянса Йенса Столтенберга – тот сказал, что Пекин подпитывает войну.

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"Реальность такова, что Китай разжигает самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, в то же время желая поддерживать хорошие отношения с Западом", – сказал Столтенберг, подчеркнув, что Китай "только играет в нейтральную сторону" в войне России против Украины, но на самом деле подпитывает конфликт.

Линь в свою очередь отверг критику генсека НАТО и посоветовал Североатлантическому альянсу "воздержаться от обвинений других, не подливать масла в огонь и политически посодействовать завершению войны".

22 мая глава Минобороны Британии заявил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит предоставление РФ летальной помощи для использования в войне против Украины.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.

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