Китай ответил на обвинения Столтенберга. Снова посоветовал "не подливать масла в огонь"
Представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь посоветовал НАТО "не подливать масла в огонь" по поводу российско-украинской войны и "политически посодействовать завершению конфликта", передает n-tv. Так он ответил на обвинение генсека Альянса Йенса Столтенберга – тот сказал, что Пекин подпитывает войну.
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"Реальность такова, что Китай разжигает самый большой вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, в то же время желая поддерживать хорошие отношения с Западом", – сказал Столтенберг, подчеркнув, что Китай "только играет в нейтральную сторону" в войне России против Украины, но на самом деле подпитывает конфликт.
Линь в свою очередь отверг критику генсека НАТО и посоветовал Североатлантическому альянсу "воздержаться от обвинений других, не подливать масла в огонь и политически посодействовать завершению войны".
- 22 мая глава Минобороны Британии заявил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит предоставление РФ летальной помощи для использования в войне против Украины.
- В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.
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