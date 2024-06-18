Китай відповів на звинувачення Столтенберга. Знову порадив "не підливати масла у вогонь"

Генсек НАТО напередодні заявив, що Пекін намагається продемонструвати свою "нейтральність", а насправді підживлює війну РФ проти України

Лізнь Цзянь (Фото: МЗС Китаю)

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь порадив НАТО "не підливати масла у вогонь" щодо російсько-української війни та "політично посприяти завершенню конфлікту", передає n-tv. Так він відповів на звинувачення генсека Альянсу Єнса Столтенберга – той сказав, що Пекін підживлює війну.

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"Реальність така, що Китай розпалює найбільший збройний конфлікт у Європі з часів Другої світової війни, водночас бажаючи підтримувати добрі відносини із Заходом", – сказав Столтенберг, наголосивши, що Китай "лише грає у нейтральну сторону" у війні Росії проти України, але насправді підживлює конфлікт.

Лінь своєю чергою відкинув критику генсека НАТО та порадив Північноатлантичному альянсу "утриматися від звинувачень інших, не підливати масла у вогонь та політично посприяти завершенню війни".

22 травня глава Міноборони Британії заявило, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації щодо прямих постачань озброєння з Китаю до Росії.

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