Китай поддержал просьбу Украины о посредничестве для прекращения огня

Китай приветствует начало переговоров между Украиной и Россией и надеется, что стороны продолжат диалог и "будут искать политическое решение, которое отвечает законным интересам безопасности обеих сторон", — заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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"Китай всегда поддерживает и поощряет все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса", – сказал Ван Вэньбинь.

Министерство иностранных дел Китая сообщало, что 1 марта глава МИД Китая Ван И провел телефонный разговор с министром Дмитрием Кулебой, который сказал, что Украина готова поддерживать связь с Китаем и ожидает посредничества Китая для реализации режима прекращения огня.

Вчера Кулеба в разговоре с Ван И попросил использовать уровень отношений между Пекином и Москвой, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Сергей Бережной

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