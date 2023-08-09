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Китай показывает, что не поддерживает Россию, но он не будет играть за Украину — Климкин

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2023, 09:42
Китай показывает, что не поддерживает Россию, но он не будет играть за Украину — Климкин - Фото
Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Китай всегда хочет быть "над", комментируя участие Пекина в переговорах в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил в комментарии LIGA.net.

По его словам, КНР проводит политику "стратегической двузначности". 

"Китай фактом участия показал, что не поддерживает российскую логику, но так же — западную и нашу. И Китай не желает быть частью посредничества. Он хочет быть над. Позиция КНР всегда будет прокитайской", — сказал Климкин.

Дипломат заявил, что не разделяет точку зрения о том, что участие Китая в переговорах в Саудовской Аравии является "прогрессом" его позиции. 

"Но самим фактом участия Китай показал, что не играет на российской стороне. Но он тоже не будет играть на нашей", — резюмировал он.

Ранее информированный о ходе переговоров собеседник в Офисе президента сообщил LIGA.net, что в Джидде Украина не уступила ни один пункт "формулы мира" и при этом большинство стран-участниц конференции поддержали все 10 пунктов.

  • Украина и западные официальные лица выразили надежду, что переговоры в Джидде позволят позже – до конца года – провести мирный саммит, на котором мировые лидеры подпишут общие принципы окончания войны и усилят позиции Украины на предстоящих переговорах с Россией.
  • В Госдепе США заявили, что не планируют "каких-либо конкретных результатов" на переговорах в Саудовской Аравии.

Читайте также: Разбор | Закулисье Джидды. Как Банковая хочет реализовать формулу Зеленского и что (пока) мешает

Дмитрий Гриниченко, Марк Сировой
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Китайвойнапереговорыпавел климкинсаудовская аравия
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