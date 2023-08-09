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Китай показує, що не підтримує Росію, але він не гратиме за Україну та Захід — Клімкін

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 09:42
Китай показує, що не підтримує Росію, але він не гратиме за Україну та Захід — Клімкін - Фото
Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Китай завжди хоче бути "над", коментуючи участь Пекіна у переговорах у Саудівській Аравії. Про це він повідомив у коментарі LIGA.net.

За його словами, КНР проводить політику "стратегічної двозначності".

"Китай фактом участі показав, що не підтримує російську логіку, але так само — західну і нашу. І Китай не бажає бути частиною посередництва. Він хоче бути над. Позиція КНР завжди буде прокитайською", — сказав Клімкін.

Дипломат заявив, що не поділяє думку про те, що участь Китаю в переговорах у Саудівській Аравії є "прогресом" його позиції.

"Але самим фактом участі Китай показав, що не грає на російській стороні. Але він теж не гратиме на нашій", — резюмував він.

Раніше співрозмовник в Офісі президента, обізнаний щодо перебігу переговорів, повідомив LIGA.net, що в Джидді Україна не поступилася жодним пунктом "формули миру" і водночас більшість країн-учасниць конференції підтримали всі 10 пунктів.

  • 15 листопада 2022 року на саміті G20 Зеленський запропонував "формулу миру" з 10 кроків, першим з яких має стати виведення військ РФ із території України.
  • Україна та західні офіційні особи висловлювали надію, що переговори в Джидді дозволять пізніше – до кінця року – провести мирний саміт, на якому світові лідери підпишуть загальні принципи закінчення війни та посилять позиції України на майбутніх переговорах із Росією.
  • У Держдепі США заявили, що не планують "будь-яких конкретних результатів" на переговорах у Саудівській Аравії.

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Дмитро Гриниченко, Марко Сировой
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Павло Клімкінвійнакитайпереговорисаудівська аравія
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