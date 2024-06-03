Китай пытался приобрести для России оборудование, которое глушит дроны – FT

В торговом органе Китая заявили журналистам, что на самом деле покупатели из РФ якобы хотели купить "детские игрушки", а не какие-то другие товары

Китай (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Китайская правительственная организация "Ассоциация содействия торговле с Россией провинции Гуандун" пыталась приобрести оборудование для российской армии, с помощью которого можно глушить беспилотники. Об этом сообщило британское издание Financial Times.

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Сообщение о закупке соответствующего оборудования было размещено 22 мая на официальной странице правительственной организации КНР в соцсети WeChat, а затем удалено.

Ассоциация писала, что российские покупатели хотели приобрести генераторы помех, детекторы беспилотников (BorisTone, Assel Labs, Bulat) или другую подобную технику, глушители БПлА и диапазона частот связи.

Как пишут в Financial Times, также российские клиенты хотели получить отечественный аналог беспилотников детекторов "Булат", которые разрабатывают в петербургской компании 3mx.

В издании отметили, что оборудование компании 3mx используется, в частности, в войне РФ против Украины.

Журналисты спросили у представителя китайского торгового органа, почему в итоге сообщение о закупке оборудования было удалено. В ответ тот заявил, что это объявление оказалось "некой ошибкой, поэтому его сняли". По его словам, российские покупатели якобы искали "детские игрушки".

22 мая глава Минобороны Британии Шаппс заявил, что у американской и британской разведок есть доказательства того, что Китай готовится предоставить РФ летальную помощь для использования в войне против Украины.

В тот же день советник президента США по вопросам нацбезопасности сказал, что у Вашингтона нет информации о прямых поставках вооружения из Китая в Россию.

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