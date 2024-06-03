Китай намагався придбати для Росії обладнання, яке глушить дрони – FT
Китайська урядова організація "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун" намагалася придбати обладнання для російської армії, за допомогою якого можна глушити безпілотники. Про це повідомило британське видання Financial Times.
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Повідомлення про закупівлю відповідного обладнання було розміщене 22 травня на офіційній сторінці урядової організації КНР в соцмережі WeChat, а згодом видалене.
Асоціація писала, що російські покупці хотіли придбати генератори перешкод, детектори безпілотників (BorisTone, Assel Labs, Bulat) або іншу подібну техніку, пригнічувачі БпЛА та глушилки діапазону частот зв'язку.
Як пишуть у Financial Times, також російські клієнти хотіли отримати вітчизняний аналог детекторів безпілотників "Булат", розроблені петербурзькою компанією 3mx.
У виданні зауважили, що обладнання компанії 3mx використовується, зокрема, у війні РФ проти України.
Журналісти запитали представника китайського торгового органу, чому зрештою повідомлення про закупівлю обладнання було видалене. У відповідь той заявив, що це оголошення виявилось "якоюсь помилкою, тому його зняли". За його словами, російські покупці нібито насправді шукали "дитячі іграшки".
- 22 травня глава Міноборони Британії Шаппс заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.
- Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації щодо прямих постачань озброєння з Китаю в Росію.
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