Китай намагався придбати для Росії обладнання, яке глушить дрони – FT

У торговому органі Китаю заявили журналістам, що насправді російські покупці нібито хотіли придбати "дитячі іграшки", а не якісь інші товари

Китай (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Китайська урядова організація "Асоціація сприяння торгівлі з Росією провінції Гуандун" намагалася придбати обладнання для російської армії, за допомогою якого можна глушити безпілотники. Про це повідомило британське видання Financial Times.

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Повідомлення про закупівлю відповідного обладнання було розміщене 22 травня на офіційній сторінці урядової організації КНР в соцмережі WeChat, а згодом видалене.

Асоціація писала, що російські покупці хотіли придбати генератори перешкод, детектори безпілотників (BorisTone, Assel Labs, Bulat) або іншу подібну техніку, пригнічувачі БпЛА та глушилки діапазону частот зв'язку.

Як пишуть у Financial Times, також російські клієнти хотіли отримати вітчизняний аналог детекторів безпілотників "Булат", розроблені петербурзькою компанією 3mx.

У виданні зауважили, що обладнання компанії 3mx використовується, зокрема, у війні РФ проти України.

Журналісти запитали представника китайського торгового органу, чому зрештою повідомлення про закупівлю обладнання було видалене. У відповідь той заявив, що це оголошення виявилось "якоюсь помилкою, тому його зняли". За його словами, російські покупці нібито насправді шукали "дитячі іграшки".

22 травня глава Міноборони Британії Шаппс заявив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання РФ летальної допомоги для використання у війні проти України.

Того ж дня радник президента США з питань нацбезпеки сказав, що Вашингтон не має інформації щодо прямих постачань озброєння з Китаю в Росію.

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