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"Китайские" заявления Макрона озадачили французских дипломатов – Le Monde

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 10:06
Эмманюэль Макрон (Фото: EPA)

Среди французских дипломатов "остается сильное возмущение" после спорных заявлений президента Эмманюэля Макрона по Тайваню и Китаю. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Как отмечает издание, хотя возмущение союзников по словам Макрона "немного утихло", оно остается сильным в среде французских дипломатов.

"Чрезвычайно острый спор" проливает свет на то, как Макрон принимает решение в дипломатической сфере: ее он считает своей прерогативой и не отвечающей его предварительным требованиям, даже если это будет означать напряженные отношения с профессиональными дипломатами или игнорирование МИД, пишет Le Монде.

Ситуация с заявлением Макрона по Тайваню и Китаю подтвердила, что президент не намерен менять свой метод, отмечает издание.

"Хуже всего было бы думать, что мы, европейцы, должны следовать этому примеру и адаптироваться к американскому ритму и чрезмерной реакции Китая", — сказал он.

Как отмечает Le Monde, в МИД Франции выражают недовольство таким подходом Макрона, когда он делает "что ему вздумается".

Дипломатическому ведомству приходится разъяснять позиции Макрона, которые он делает без предварительного согласования. В частности, заявление о Тайване также не было согласовано с МИДом.

  • 10 апреля 2023 года Макрон заявил, что Европа не должна приспособиться к внешней политике США по Тайваню.
  • 19 апреля NBC News написали, что Китай чествует Макрона из-за разделения Запада.

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Артем Джеріпа
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Китай тайвань Эмманюэль Макрон франция геополитика дипломатия
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