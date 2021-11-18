Кива сдал наградные пистолеты – Нацполиция

Сегодня, 18 ноября, нардеп от ОПЗЖ Илья Кива сдал наградное оружие, поскольку его права на ношение были аннулированы приказом. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

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"Сегодня, 18 ноября, Илья Кива сдал два наградных пистолета – Glock-19 и АПС, а также разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия ГУНП в Киеве", – отметили в ведомстве.

16 ноября 2021-го дом Кивы обыскали правоохранители. В Офисе генерального прокурора сообщили, что обыски проводятся по делу о незаконном обращении с оружием. В это же день министр внутренних дел Денис Монастырский подписал приказ, которым лишил депутата права на наградное оружие, выданное в 2015 году.

Причиной решения стало видеообращение Кивы 15 октября нынешнего года, в котором он с автоматом в руках провозгласил себя "лидером антифашистского движения в Украине". В финале ролика нардеп выстрелил из оружия в воздух.

Кива неоднократно попадал в публичные скандалы. В октябре он записывал поздравление с днем рождения президенту России Владимиру Путину. Называл главу страны-агрессора "действительно лидером", желал, чтобы с ним "прибыла сила".

26 октября 2021 года стало известно, что против Кивы открыто уголовное дело из-за стрельбы, которую он устроил в годовщину убийства лидера ОУН (б) Степана Бандеры.

29 октября этого же года против Кивы открыли дело по статье о госизмене.

6 ноября 2021-го ГБР пришло с обысками к Киве.

16 ноября Монастырский подписал приказ о лишении Кивы права на наградное оружие за "недостойное поведение".

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Яна Катасонова

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