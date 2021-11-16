"За недостойное поведение". Министр МВД лишил Киву права на наградное оружие

Народного депутата Илью Киву лишили права на наградное оружие. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.

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"Сегодня подписал приказ, которым лишил народного депутата Илью Киву права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Основание – его недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени украинского государства", – сказал Монастырский в видеообращении.

20 мая 2015 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Киву 9-мм пистолетом Форт-17 – "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, выявленные при этом честь и доблесть".

В феврале 2016-го Кива заявлял, что Аваков наградил его еще одним пистолетом – АПС калибра 9 мм.

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Наталия Медведева

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