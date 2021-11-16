"За недостойное поведение". Министр МВД лишил Киву права на наградное оружие
Народного депутата Илью Киву лишили права на наградное оружие. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Сегодня подписал приказ, которым лишил народного депутата Илью Киву права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Основание – его недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени украинского государства", – сказал Монастырский в видеообращении.
20 мая 2015 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Киву 9-мм пистолетом Форт-17 – "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, выявленные при этом честь и доблесть".
В феврале 2016-го Кива заявлял, что Аваков наградил его еще одним пистолетом – АПС калибра 9 мм.
- Кива неоднократно попадал в публичные скандалы. В октябре он записывал поздравление с днем рождения президенту России Владимиру Путину. Называл главу страны-агрессора "действительно лидером", желал, чтобы с ним "прибыла сила".
- 26 октября против Кивы открыли уголовное дело из-за стрельбы, которую он устроил в годовщину убийства лидера ОУН (б) Степана Бандеры.
- 29 октября против Кивы открыли дело по статье о госизмене.
- 16 ноября ГБР пришло с обысками к Киве.
Читайте также: Теперь Кива говорит, что его не исключали из ОПЗЖ. Пару часов назад заявлял, что исключили
Комментарии