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"За недостойное поведение". Министр МВД лишил Киву права на наградное оружие

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 19:36
Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Народного депутата Илью Киву лишили права на наградное оружие. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский в Facebook.

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"Сегодня подписал приказ, которым лишил народного депутата Илью Киву права на наградное оружие, которое ему было выдано в 2015 году. Основание – его недостойное поведение и действия, которые дискредитируют сам факт его награждения от имени украинского государства", – сказал Монастырский в видеообращении.

"За недостойное поведение". Министр МВД лишил Киву права на наградное оружие

20 мая 2015 года тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков наградил Киву 9-мм пистолетом Форт-17 – "за особые заслуги в защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, образцовое исполнение служебного и гражданского долга, выявленные при этом честь и доблесть".

В феврале 2016-го Кива заявлял, что Аваков наградил его еще одним пистолетом – АПС калибра 9 мм.

"За недостойное поведение". Министр МВД лишил Киву права на наградное оружие

Читайте также: Теперь Кива говорит, что его не исключали из ОПЗЖ. Пару часов назад заявлял, что исключили

Наталия Медведева
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илья кива наградное оружие Денис Монастырский
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