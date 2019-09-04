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Кличко будет снова баллотироваться в мэры

Кличко будет снова баллотироваться в мэры - Фото
Виталий Кличко (фото - Сергей Долженко/EPA)
04.09.2019, 18:10

Глава КГГА хочет завершить начатые его командой проекты

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении участвовать в следующих выборах главы КГГА. Об этом он рассказал на брифинге 4 сентября.

"Я буду баллотироваться на следующих выборах, так как есть много проектов, много изменений, которые мы начали. Я должен их реализовать", - заявил политик.

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В то же время Кличко опасается, что полномочия  главы КГГА могут быть ограничены.

"Если будут досрочные выборы киевского городского головы, мы будем выбирать человека, который ничего не определяет и ничего не решает? Для чего нам избирать киевского городского главу, если у него нет никаких полномочий? Он может обещать вам, киевляне, преобразования, он может представить программу. Но рычагов влияния для их реализации у него не будет", - подытожил он.

Ранее сегодня депутат из фракции Европейская солидарность Алексей Гончаренко собщил о том, что правительство одобрило увольнение мэра Киева. Позже эту информацию подтвердил премьер-министр Алексей Гончарук. 

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