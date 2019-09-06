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Кличко об отношениях с Зеленским: Встречаемся как старые друзья

Кличко об отношениях с Зеленским: Встречаемся как старые друзья - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
06.09.2019, 16:47

Мэр Киева заявляет, что персональные отношения с президентом у него нормальные

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что он встречается с президентом Владимиром Зеленским, как со "старым другом". Об этом столичный мэр рассказал в интервью BBC Україна

"Ни разу никаких претензий со стороны Зеленского в свою сторону я не слышал. Персональные отношения - нормальные. Встречаемся (с Зеленским - ред.) как старые друзья, можно сказать", - заявил Кличко. 

Мэр Киева также прокомментировал и то, что он неоднократно становился объектом шуток студии Квартал 95, в состав собственников которой ранее входил президент: "Ниже пояса шуток было много. Сейчас я уже понимаю, для чего это делалось". 

По словам Кличко, летом прошлого года к нему пришел нардеп от фракции Слуга народа и бывший генеральный директор 1+1 media Александр Ткаченко, чтобы задать вопрос об участии в президентских выборах: "Я сказал, что не иду. Раз - и канал 1+1 стал лояльным. Я сначала не понял, что это. А когда Зеленский заявил, что будет баллотироваться на президентскую должность, все пазлы сошлись".

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Владимир Зеленский виталий кличко александр ткаченко
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