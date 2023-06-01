Кличко: Патрульные помогут контролировать работу укрытий ночью

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что патрульная полиция столицы поможет контролировать работу укрытий ночью.

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По его словам, патрульные будут объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, находящиеся на карте города, и будут проверять, открыты ли они.

После проверки правоохранители будут передавать информацию городским службам.

LIGA.net обратилась в пресс-службу патрульной полиции Киева, там заявили, что обнародуют информацию "чуть позже".

Сегодня, 1 июня, ночью Россия атаковала Киев ракетами типа "Искандер".

Житель Деснянского района города, где в результате падения обломков погибли три человека, утверждает, что укрытие, к которому прибежали люди во время воздушной тревоги, было закрыто. Это впоследствии подтвердил сам Кличко.

В комментарии Радио Свобода тот же мужчина сообщил, что дверь укрытия не открывал охранник.

Между тем, Офис генпрокурора сообщает, что "в столичной поликлинике, где не открыли укрытия во время воздушной тревоги, продолжаются следственные действия".

Полиция Киева открыла уголовное производство по статье о служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

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