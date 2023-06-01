Кличко: Патрульні допоможуть контролювати роботу укриттів вночі

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що патрульна поліція столиці допоможе контролювати роботу укриттів вночі.

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За його словами, патрульні обʼїжджатимуть у комендантську годину під час повітряної тривоги укриття, що є на мапі міста, і перевірятимуть, чи вони відчинені.

Після перевірки правоохоронці передаватимуть інформацію міським службам.

LIGA.net звернулася до пресслужби патрульної поліції Києва, там заявили, що оприлюднять інформацію "трохи пізніше".

Сьогодні, 1 червня, вночі Росія атакувала Київ ракетами типу "Іскандер".

Мешканець Деснянського району міста, де внаслідок падіння уламків загинули троє осіб, стверджує, що укриття, до якого прибігли люди під час повітряної тривоги, було зачинене. Це згодом підтвердив сам Кличко.

У коментарі Радіо Свобода той же чоловік повідомив, що двері укриття не відчиняв охоронець.

Тим часом Офіс генпрокурора повідомляє, що "у столичній поліклініці, де не відкрили укриття під час повітряної тривоги, тривають слідчі дії".

Поліція Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

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