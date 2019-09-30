Кличко подал в суд на Богдана, Гончарука и Кабмин - Радио Свобода

Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко подал административные иски против Кабинета министров, премьера Алексея Гончарука и руководителя Офиса президента Андрея Богдана в Окружной административный суд Киева. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на тексты исков.

В одном из них Кличко требует признать противозаконными действия правительства по внесению президенту представления на его увольнение с должности главы Киевской городской госадминистрации и отменить соответствующее предложение Гончарука.

Другой иск подан против Богдана. Кличко обвинил главу ОПУ в том, что тот превысил свои полномочия, отправив письмо в Кабмин, на основании которого правительство предложило президенту уволить Кличко.

Киевский мэр считает, что такие вопросы - исключительно полномочия президента и правительства. Истец считает действия Богдана такими, что грубо нарушают Конституцию и положение об Офисе президента Украины, в котором среди полномочий руководителя ОПУ не содержится инициация вопроса об увольнении глав госадминистраций.

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