Кличко просит не ехать в центр Киева. После атаки дронами там местами перекрыто движение
17.10.2022, 09:56
Обломок дрона-камикадзе в Киеве (фото - Виталий Кличко, Telegram)
Утром 17 октября в центре Киева перекрыто движение на нескольких участках улиц. Мэр Виталий Кличко попросил горожан не ехать в центр без крайней необходимости.
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"В центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Будем сознательными и заботимся о собственной безопасности! Вместе выстоим!" – написал Кличко.
- Утром 17 октября российские оккупанты атаковали Киев иранскими дронами-камикадзе, нанесли ракетный удар по Сумской области и под Днепром.
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