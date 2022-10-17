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Кличко просит не ехать в центр Киева. После атаки дронами там местами перекрыто движение

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2022, 09:56
Кличко просит не ехать в центр Киева. После атаки дронами там местами перекрыто движение - Фото
Обломок дрона-камикадзе в Киеве (фото - Виталий Кличко, Telegram)

Утром 17 октября в центре Киева перекрыто движение на нескольких участках улиц. Мэр Виталий Кличко попросил горожан не ехать в центр без крайней необходимости.

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"В центре столицы перекрыто движение транспорта на участках нескольких улиц. Обращаюсь к жителям Киева: не выезжайте в центр без острой необходимости. А также не игнорируйте сигналы воздушной тревоги. Будем сознательными и заботимся о собственной безопасности! Вместе выстоим!" – написал Кличко.

Читайте также: В ночь на 17 октября на юге ПВО уничтожила 26 дронов-камикадзе – Воздушные силы

Наталія Медведєва
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