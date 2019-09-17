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Кличко о Киевраде: Если не хотят работать, остаются только выборы

Кличко о Киевраде: Если не хотят работать, остаются только выборы - Фото
Виталий Кличко (Фото: пресс-служба КГГА)
17.09.2019, 14:11

Решение о перевыборах Киевсовета мэр может принять уже сегодня вечером

Решение о роспуске Киевского городского совета будет принято после консультаций с главами фракций, заявил сегодня мэр Киева Виталий Кличко на брифинге в рамках форума Invest in Kyiv, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Если депутаты не хотят брать участие по разным политическим причинам, то они не соответствуют, если они не хотят работать, не останется выбора как досрочные выборы. Не могу сказать более корректно, распущу ли Киевсовет. Сегодня вечером будет консультации с главами фракции по этому вопросу, после этого смогу сказать", - сказал Кличко.

Также мэр прокомментировал законопроект о столице, внесенный в парламент депутатам из фракции Слуга народа. По мнению Кличко, законопроект нарушает порядок городского самоуправления. "Это не децентрализация, это централизация. Он должен получить оценки международных экспертов, Венецианской комиссии, только после этого можно выносить законопроект на согласование. В противном случае, у киевлян забирают права выбирать мэра".

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