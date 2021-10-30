UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кличко спросили о президентских амбициях: "После таких вопросов у меня начинаются обыски"

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2021, 19:20
Кличко спросили о президентских амбициях:
Виталий Кличко (Фото: depositphotos.com)

Мэр Киева Виталий Кличко не стал отвечать на вопрос о том, есть ли у него амбиции принять участие в президентских выборах. В интервью Радио Свобода он сказал, что опасается спекуляций.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Много спекуляций. Вы задаете мне вопросы такие, а потом у меня начинаются обыски. Журналисты шутят и начинают спекулировать – Владимир Александрович (Зеленский, – ред.) начинает нервничать. А потом правоохранители приходят и начинают рассказывать о какой-то коррупции", – ответил Кличко на вопрос, есть ли у него президентские амбиции.

При этом мэр отметил, что его партия Удар примет участие в выборах в Верховную Раду.

  • 14 мая 2021 года Кличко заявил, что обыски на коммунальных предприятиях Киева – это "спецоперация против него лично".
  • 18 мая в подъезд дома, где проживает Кличко, пришли около 20 вооруженных силовиков. Это были сотрудники СБУ и спецназ Альфа. В СБУ сказали, что обыски не имеют к Кличко "никакого отношения" и проводятся не в его квартире. 
  • 20 мая президент Владимир Зеленскийкомментируя обыски в коммунальных службах Киева, а также у "соратников" Кличко, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете. На вопрос о том, видит ли Зеленский конкурентом Кличко на следующих выборах, он сказал: "Я просто не понимаю, зачем мы об этом говорим. Его выбирала не Украина, а киевляне".
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский киев выборы виталий кличко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 