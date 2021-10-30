Кличко спросили о президентских амбициях: "После таких вопросов у меня начинаются обыски"
30.10.2021, 19:20
Виталий Кличко (Фото: depositphotos.com)
Мэр Киева Виталий Кличко не стал отвечать на вопрос о том, есть ли у него амбиции принять участие в президентских выборах. В интервью Радио Свобода он сказал, что опасается спекуляций.
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"Много спекуляций. Вы задаете мне вопросы такие, а потом у меня начинаются обыски. Журналисты шутят и начинают спекулировать – Владимир Александрович (Зеленский, – ред.) начинает нервничать. А потом правоохранители приходят и начинают рассказывать о какой-то коррупции", – ответил Кличко на вопрос, есть ли у него президентские амбиции.
При этом мэр отметил, что его партия Удар примет участие в выборах в Верховную Раду.
- 14 мая 2021 года Кличко заявил, что обыски на коммунальных предприятиях Киева – это "спецоперация против него лично".
- 18 мая в подъезд дома, где проживает Кличко, пришли около 20 вооруженных силовиков. Это были сотрудники СБУ и спецназ Альфа. В СБУ сказали, что обыски не имеют к Кличко "никакого отношения" и проводятся не в его квартире.
- 20 мая президент Владимир Зеленский, комментируя обыски в коммунальных службах Киева, а также у "соратников" Кличко, заявил, что "они воровали деньги" в бюджете. На вопрос о том, видит ли Зеленский конкурентом Кличко на следующих выборах, он сказал: "Я просто не понимаю, зачем мы об этом говорим. Его выбирала не Украина, а киевляне".
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