Клименко: 45 000 полицейских – в прифронтовых зонах, среди них 25% женщин и 17% молодежи

Игорь Клименко (Фото: ОП)

В прифронтовых зонах работают 45 000 правоохранителей, непосредственно в зоне боевых действий – 25 000. Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По словам министра, 25 000 полицейских постоянно находятся в зоне боевых действий, где выполняют задачи по эвакуации населения, работу на блокпостах и другие задачи вне обычной правоохранительной деятельности. В боевых зонах и прифронтовых регионах работают 40 000 – 45 000 правоохранителей, в том числе подразделения Национальной полиции, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

"У нас максимальное количество людей привлечено, но хотел бы сказать, что в Нацполе с 100 000 человек 25% – это женщины. И 17% – это те люди, которые не достигли мобилизационного возраста. Вот теперь можно легко сосчитать 45 000, о которых я говорил, 25 000 женщин и 17% – это те, кто не достиг мобилизационного возраста. То есть практически все силы Нацпола вовлечены", – рассказал Клименко.

Отвечая на вопрос, почему люди говорят, мол, вся полиция должна идти на фронт, глава МВД сказал: "Я думаю, что страх у некоторых людей, которые это говорят, – не пойти на фронт или отправить своих родных туда".

19 октября 2024 года Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины предупредили, что против лиц, распространяющих "ложную информацию" о мобилизации, будут открывать уголовные производства. Военные утверждают, что фейки на эту тему подрывают доверие общества к государственным институтам и Силам обороны.

8 ноября Клименко заявил, что 10% личного состава Национальной полиции принимают участие в выполнении боевых задач на фронте.