Клименко: 45 000 поліціянтів – у прифронтових зонах, серед них 25% жінок і 17% молоді

Ігор Клименко (Фото: ОП)

У прифронтових зонах працюють 45 000 правоохоронців, безпосередньо у зоні бойових дій – 25 000. Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За словами міністра, 25 000 поліціянтів постійно перебувають у зоні бойових дій, де виконують завдання з евакуації населення, роботу на блокпостах та інші завдання поза звичайною правоохоронною діяльністю. Загалом у бойових зонах і прифронтових регіонах залучено 40 000 – 45 000 правоохоронців, включно з підрозділами Національної поліції, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

"У нас максимальна кількість людей залучена, але хотів би сказати, що у Нацполі зі 100 000 осіб 25% – це жінки. І 17% – це ті люди, які не досягли мобілізаційного віку. Ось тепер можна легко порахувати 45 000, про які я говорив, 25 000 жінки та 17% – це ті, хто не досяг мобілізаційного віку. Тобто практично всі сили Нацполу залучені", – розповів Клименко.

Відповідаючи на запитання, чому люди кажуть, мовляв, вся поліція має піти на фронт, глава МВС сказав: "Я думаю, що страх у деяких людей, які це кажуть, – не піти на фронт чи своїх рідних відправити туди".

19 жовтня 2024 року Сухопутні війська Збройних Сил України попередили, що проти осіб, які поширюють "неправдиву інформацію" про мобілізацію, відкриватимуть кримінальні провадження. Військові стверджують, що фейки на цю тему підривають довіру суспільства до державних інституцій та Сил оборони.

8 листопада Клименко заявив, що 10% особового складу Національної поліції беруть участь у виконанні бойових завдань на фронті.