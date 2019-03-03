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03.03.2019, 23:57

Климент: Дела многих политзаключенных начинали с админпротокола

Климент: Дела многих политзаключенных начинали с админпротокола - Фото
Фото: Радио Свобода

Дело против архиепископа не закрыто, опасность преследования сохраняется

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Опасность преследования архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента со стороны российских силовиков в оккупированном Крыму сохраняется, дело против него не закрыто. Об этом сказал архиепископ Климент, передает Крым.Реалии.

По его словам, целью задержания было сорвать его запланированную поездку к удерживаемому в России украинцу Павлу Грибу, а также опорочить имя архиепископа Климента.

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"Цель - опорочить мое имя. Мол посмотрите, кто ездит к украинцам в тюрьмы: вор, который крадет сам у себя, и церковник, который ходит по улицам и матерится на людей. Сейчас административное дело, которое висит надо мной, не закрыто. Есть заявление о том, что я нецензурно выражался на рынке, этого свидетеля приводили в участок полиции, он обычный бездомный. Мы все смеялись, когда он вышел из отделения полиции и начал материться", - сказал архиепископ.

Он подчеркнул, что не исключает дальнейших действий российских силовиков.

"Опасность моего преследования сохраняется. Я не в силах предсказать, что они придумают в дальнейшем, чтобы уничтожить меня как архиерея Крымской епархии в Крыму. Если мы посмотрим на дела украинских политзаключенных, то увидим, что во многих этих делах сначала появлялся административный протокол. По отдельным делам, например, у Андрея Захтея или Евгения Панова, даже аналогичный тому, который должны были оформить на меня - нецензурная лексика в публичном месте", - отметил архиепископ Климент.

Архиепископ поблагодарил патриарха Филарета и митрополита ПЦУ Епифания, омбудсмена Людмилу Денисову, адвокатов Эмиля Курбединова и Николая Полозова, крымскотатарскую активистку Лилю Буджурову и подчеркнул, что был задействован очень большой круг людей для его освобождения.

Архиепископа Крымской епархии ПЦУ Климента задержали 3 марта на автовокзале в Симферополе​, когда он планировал посетить суд по делу политзаключенного Павла Гриба в Ростове-на-Дону. Его задержали якобы по подозрению в наличии в его сумках вещей, украденных из церкви и обвинили в том, что он "ругался нецензурной бранью". Вечером того же дня архиепископа Климента отпустили без составления протокола и предъявления обвинений.

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Теги: Климент, преследование, симферополь
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