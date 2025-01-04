Климкин допустил проведение выборов в 2025 году и назвал условия, при которых они пройдут

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

В 2025 году в Украине могут состояться выборы при деэскалации или заморозке войны, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

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"Я говорю о деэскалации [войны]. Будет ли заморозка в классическом смысле, я не знаю. Но это тоже вероятно. Если будет попытка деэскалации, или заморозки, или того или иного – возникнут общественные ожидания сделать оценку того, где мы есть, куда идти дальше, кто и как должен идти дальше", – сказал Климкин.

Экс-министр добавил, что эти общественные ожидания в значительной степени должны быть реализованы. По его мнению, партнеры Украины, в частности США и страны Европы, в какой-то момент могут сказать, что без того, чтобы был какой-то вариант для украинцев сказать, что они думают о событиях вокруг себя, сложно двигаться вперед, поскольку это не о демократии.

"Мы с вами говорили о прямой демократии, условно, о логике референдумов. Хотя референдум для меня – это не обязательно прямая демократия. Однако для людей сказать свое слово, когда от этого зависит, как ты дальше будешь жить, в какой стране, как ты ощущаешь свою безопасность, будет очень важно", – добавил бывший глава МИД.

Поэтому, если будут попытки либо деэскалации, либо заморозки – это с большой вероятностью может триггернуть внутриполитические процессы, социальные [процессы], и не только выборы, добавил Климкин.

"Выборы будут только частью. А скорее – чем-то, что будет верхушкой айсберга. Могут быть процессы переустройства социального, не столько внутриполитического, это даже не критического, а социального. Как страна будет реагировать после трех лет [полномасштабной] войны на изменения в том, как мы живем, для чего мы идем вперед", – подчеркнул он.

5 декабря 2024 года Ермак заявил, что Украина будет готова провести выборы сразу после завершения войны Важно, чтобы военные и люди, выехавшие за границу, имели возможность проголосовать.

2 января 2025 года Зеленский сказал, что выборы президента не состоятся в период военного положения. Сейчас как президент, так и парламент являются легитимными и имеют право исполнять обязанности до отмены военного положения.