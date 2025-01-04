Клімкін допустив проведення виборів у 2025 році й назвав умови, за яких вони відбудуться

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

У 2025 році в Україні можуть відбутися вибори за умови деескалації або замороження війни, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.

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"Я говорю про деескалацію [війни]. Чи буде замороження в класичному сенсі, я не знаю. Але це також ймовірно. Якщо буде спроба деескалації, або замороження, або того чи іншого – виникнуть суспільні очікування зробити оцінку того, де ми є, куди йти далі, хто і як має йти далі", – сказав Клімкін.

Ексміністр додав, що ці суспільні очікування значною мірою мають бути реалізовані. На його думку, партнери України, зокрема США та країни Європи, в якийсь момент можуть сказати, що без того, щоб був якийсь варіант для українців сказати, що вони думають про події навколо себе, складно рухатися вперед, оскільки це не про демократію.

"Ми з вами говорили про пряму демократію, умовно, про логіку референдумів. Хоча референдум для мене – це не обов'язково пряма демократія. Однак для людей сказати своє слово, коли від цього залежить, як ти далі будеш жити, в якій країні, як ти відчуваєш свою безпеку, буде дуже важливо", – додав колишній очільник МЗС.

Тому, якщо будуть спроби або деескалації, або замороження – то це з великою ймовірністю може тригернути внутрішньополітичні процеси, соціальні [процеси], і не тільки вибори, додав Клімкін.

"Вибори будуть тільки частиною. А скоріше – чимось, що буде верхівкою айсберга. Можуть бути процеси перелаштування соціального, не стільки внутрішньополітичного, це навіть не критичного, а соціального. Як країна реагуватиме після трьох років [повномасштабної] війни на зміни в тому, як ми живемо, для чого ми ідемо вперед", – наголосив він.

5 грудня 2024 року Єрмак заявив, що Україна буде готова провести вибори одразу після завершення війни. Важливо, щоб військові та люди, які виїхали за кордон, мали можливість проголосувати.

2 січня 2025 року Зеленський сказав, що вибори президента не відбудуться у період воєнного стану. Наразі як президент, так і парламент є легітимними та мають право виконувати обов'язки до скасування воєнного стану.