Климкин о Грузии: Зависеть от России - угроза нацбезопасности

Если государство хоть в чем-нибудь зависит от России - это становится угрозой его безопасности. Такой вывод после событий в Грузии сделал глава МИД Павел Климкин в Twitter.
"Главный вывод грузинских событий: зависеть от России хоть в чем-то - угроза для национальной безопасности. Это должно стать фундаментальным принципом всей нашей политики на перспективу", - написал Климкин.
20 июня на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия.
Спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке.
22 июня Россия объявила, что с 8 июля временно приостанавливает полеты грузинских авиакомпаний в РФ.
24 июня власти Грузии согласились на выборы по пропорциональной системе.