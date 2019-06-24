Климкин о Грузии: Зависеть от России - угроза нацбезопасности

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Если государство хоть в чем-нибудь зависит от России - это становится угрозой его безопасности. Такой вывод после событий в Грузии сделал глава МИД Павел Климкин в Twitter.



"Главный вывод грузинских событий: зависеть от России хоть в чем-то - угроза для национальной безопасности. Это должно стать фундаментальным принципом всей нашей политики на перспективу", - написал Климкин.

20 июня на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

Спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке.

22 июня Россия объявила, что с 8 июля временно приостанавливает полеты грузинских авиакомпаний в РФ.

24 июня власти Грузии согласились на выборы по пропорциональной системе.