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24.06.2019, 23:53

Климкин о Грузии: Зависеть от России - угроза нацбезопасности

Климкин о Грузии: Зависеть от России - угроза нацбезопасности - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД озвучил главный вывод после событий в Грузии

Если государство хоть в чем-нибудь зависит от России - это становится угрозой его безопасности. Такой вывод после событий в Грузии сделал глава МИД Павел Климкин в Twitter.

"Главный вывод грузинских событий: зависеть от России хоть в чем-то - угроза для национальной безопасности. Это должно стать фундаментальным принципом всей нашей политики на перспективу", - написал Климкин.

20 июня на проспекте Шота Руставели в Тбилиси началась акция протеста после скандала с российским депутатом Сергеем Гавриловым, приглашенным председателем заседания Межпарламентской ассамблеи православия.

Спикер парламента Грузии, секретарь правящей партии Грузинская мечта Ираклий Кобахидзе подал заявление об отставке.

22 июня Россия объявила, что с 8 июля временно приостанавливает полеты грузинских авиакомпаний в РФ.

24 июня власти Грузии согласились на выборы по пропорциональной системе.

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Теги: павел климкин, Грузия
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