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09.04.2019, 10:18

Климкин поддел генсека Совета Европы аналогией "РФ - уголовники"

Климкин поддел генсека Совета Европы аналогией "РФ - уголовники" - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Ягланд заявил, что РФ нужно вернуть в СЕ, потому как ее отсутствие "создает линии раздела в Европе". Министр иностранных дел Украины ответил на это.

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Министр иностранных дел Павел Климкин обратил внимание на двойные стандарты у некоторых политиков Европы, когда речь заходит о санкциях против России за агрессию в Украине. Глава МИД раскритиковал в Twitter позицию генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, который считает, что россиянам нужно вернуть право голоса в ПАСЕ.

"Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это (ее отсутствие там) создает линии раздела в Европе", - пишет Климкин.

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По его словам, если руководствоваться такой логикой, то надо выпускать преступников из тюрем, "потому что это линия разделения в обществе".

Москва уже почти два года не платит взносы, шантажируя Парламентскую ассамблею СЕ финансовым кризисом.

Турбьёрн Ягланд (фото - пресс-служба ПАСЕ):

8 апреля СМИ сообщили, что Германия якобы возглавила непубличную кампанию за снятие с РФ санкций в СЕ. Вчера ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, принятие которого упростит процедуру снятия санкций с российской делегации.

Читайте также: "РФ не получит желаемое". Арьев - о пророссийском докладе в ПАСЕ

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Теги: агрессия России, санкции, павел климкин, пасе, совет европы, турбьерн ягланд
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