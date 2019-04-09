Климкин поддел генсека Совета Европы аналогией "РФ - уголовники"

Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр иностранных дел Павел Климкин обратил внимание на двойные стандарты у некоторых политиков Европы, когда речь заходит о санкциях против России за агрессию в Украине. Глава МИД раскритиковал в Twitter позицию генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда, который считает, что россиянам нужно вернуть право голоса в ПАСЕ.

"Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это (ее отсутствие там) создает линии раздела в Европе", - пишет Климкин.

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По его словам, если руководствоваться такой логикой, то надо выпускать преступников из тюрем, "потому что это линия разделения в обществе".

Москва уже почти два года не платит взносы, шантажируя Парламентскую ассамблею СЕ финансовым кризисом.

Турбьёрн Ягланд (фото - пресс-служба ПАСЕ):

8 апреля СМИ сообщили, что Германия якобы возглавила непубличную кампанию за снятие с РФ санкций в СЕ. Вчера ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, принятие которого упростит процедуру снятия санкций с российской делегации.

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