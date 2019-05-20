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20.05.2019, 16:56

Климкин поддержал инициативу Зеленского о двойном гражданстве

Климкин поддержал инициативу Зеленского о двойном гражданстве - Фото
Павел Климкин (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД поприветствовал идею президента о двойном гражданстве для украинцев

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Министр иностранных дел Павел Климкин поздравил президента Владимира Зеленского со вступлением на пост и поприветствовал, что во время инаугурации тот упомянул тему двойного гражданства для украинцев за границей. Об этом Климкин написал в своем Facebook.

"Приятно, что в своей инаугурационной речи он вспомнил одну из моих любимых тем – вопрос двойного гражданства для зарубежных украинцев, которые готовы помогать менять страну", - написал он.

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При этом Климкин подчеркнул, что "в случае наличия гражданства страны-агрессора – только после деоккупации Крыма и Донбасса".

Ранее сегодня Климкин рассказал, что не намерен участвовать в парламентских выборах в составе партии БПП и рассматривает возможность идти на выборы как самовыдвиженец. 

17 мая он сообщил, что уходит в отставку, уточнив: "Так правильно, правильно по-человечески, правильно с точки зрения нормальной политической культуры".

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Теги: двойное гражданство, Владимир Зеленский, павел климкин
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