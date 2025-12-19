Климкин: Проблемы внутри Евросоюза в смысле политики в отношении России только начинаются

Европа не имеет возможности взять на себя лидирующую роль в переговорах с Россией, считает Павел Климкин

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

В Европейском Союзе нет общего мнения относительно переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, а проблемы внутри блока в смысле политики в отношении РФ только начинаются, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net в формате "Климкин объясняет".

По его словам, общего европейского решения относительно переговоров с диктатором РФ нет и не будет. По мнению дипломата, вероятно, будут попытки отдельных стран "делать то, что они делают".

Читайте также Брюссельский "рубикон". Что Европа готовит для Украины на 2026 год и когда завершится война

Климкин заявил, что это создаст дополнительный беспорядок "в делах говорить с Кремлем". Россия этим обязательно воспользуется.

"Это также означает, что европейцы с одной стороны поняли, что они не могут американцам отдать всю лидирующую роль. И я в этом их поддерживаю. Проблема только в том, что они не способны взять эту роль на себя", – добавил экс-глава МИД.

Он считает, что в Европе хорошо осознают, что пока не могут взять роль лидера на себя. Климкин отметил, что многие структуры и персоналии Европейского Союза "неадекватны современным вызовам".

"И пока они это не признают и не начнут менять, мы не только останемся там, где есть, а будем, к сожалению, деградировать в смысле европейской политики", – акцентировал Климкин.

Он упомянул об отсутствии общей позиции среди членов ЕС по финансированию Украины за счет российских замороженных активов и назвал это "неприятной историей".

"И проблемы внутри Евросоюза в смысле политики в отношении России, как по мне, только начинаются. Но я не хочу быть тем, кто предвидит будущее в негативном смысле", – сказал дипломат.

19 декабря Макрон заявил, что Европе придется найти способ напрямую возобновить диалог с Россией, а не через США. И это может быть даже полезно, считает он.