Макрон заявил, что европейцам нужна структура для возобновления диалога с Москвой
Европе придется найти способ напрямую возобновить диалог с Россией, а не через США. И это может быть даже полезно, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Bloomberg.
"Либо в ходе текущих переговоров будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы возобновить диалог европейцев с Россией – в условиях прозрачности и сотрудничества с Украиной. Тогда снова станет полезно поговорить с Владимиром Путиным", – сказал он.
Макрон выступил после того, как лидеры Европейского союза 19 декабря договорились предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 года, обеспеченный бюджетом блока. Это решение показало, что блок отошел от плана использования замороженных российских активов в качестве гарантии кредита.
Макрон подчеркнул, что европейцы и украинцы якобы заинтересованы в поиске подходящей структуры для надлежащего возобновления этой дискуссии.
"В противном случае мы будем обсуждать этот вопрос между собой с переговорщиками, которые затем сами пойдут обсуждать его с россиянами. Это не идеально", – резюмировал президент Франции.
- 18 декабря президент США Трамп заявил, что переговоры о мире "к чему-то приближаются" и он ждет быстрых реакций от Киева.
- Зеленский сомневается, что Путин сможет продолжать войну в тех же масштабах и с той же интенсивностью, если санкции продолжат действовать.
