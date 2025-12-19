Макрон заявил, что европейцам нужна структура для возобновления диалога с Москвой

Президент Франции отметил, что Европе придется напрямую говорить с Россией, а не через США

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA/ALI HAIDER)

Европе придется найти способ напрямую возобновить диалог с Россией, а не через США. И это может быть даже полезно, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает Bloomberg.

"Либо в ходе текущих переговоров будет достигнут прочный мир, либо мы найдем способы возобновить диалог европейцев с Россией – в условиях прозрачности и сотрудничества с Украиной. Тогда снова станет полезно поговорить с Владимиром Путиным", – сказал он.

Макрон выступил после того, как лидеры Европейского союза 19 декабря договорились предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026-2027 года, обеспеченный бюджетом блока. Это решение показало, что блок отошел от плана использования замороженных российских активов в качестве гарантии кредита.

Макрон подчеркнул, что европейцы и украинцы якобы заинтересованы в поиске подходящей структуры для надлежащего возобновления этой дискуссии.

"В противном случае мы будем обсуждать этот вопрос между собой с переговорщиками, которые затем сами пойдут обсуждать его с россиянами. Это не идеально", – резюмировал президент Франции.