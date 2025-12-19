Макрон заявив, що європейцям потрібна структура для відновлення діалогу з Москвою

Президент Франції зазначив, що Європі доведеться напряму говорити з Росією, а не через США

Емманюель Макрон (Фото: EPA/ALI HAIDER)

Європі доведеться знайти спосіб безпосередньо відновити діалог із Росією, а не через США. І це може бути навіть корисно, заявив президент Франції Емманюель Макрон, передає Bloomberg.

"Або під час поточних переговорів буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи відновити діалог європейців із Росією – в умовах прозорості та співпраці з Україною. Тоді знову стане корисно поговорити з Володимиром Путіним", – сказав він.

Макрон виступив після того, як лідери Європейського союзу 19 грудня домовилися надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки, забезпечений бюджетом блоку. Це рішення показало, що блок відійшов від плану використання заморожених російських активів як гарантії кредиту.

Макрон підкреслив, що європейці та українці нібито зацікавлені в пошуку відповідної структури для належного відновлення цієї дискусії.

"В іншому разі ми будемо обговорювати це питання між собою з переговірниками, які потім самі підуть обговорювати його з росіянами. Це не ідеально", – резюмував президент Франції.