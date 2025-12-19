Клімкін: Проблеми всередині Євросоюзу в сенсі політики стосовно Росії тільки починаються

Європа не має змоги взяти на себе роль лідера у переговорах з Росією, вважає Павло Клімкін

Павло Клімкін (Фото: LIGA.net)

У Європейському Союзі немає спільної думки щодо перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним, а проблеми в середині блоку в сенсі політики стосовно РФ тільки починаються, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net у форматі "Клімкін пояснює".

За його словами, загального європейського рішення щодо переговорів з диктатором РФ немає і не буде. На думку дипломата, ймовірно, будуть спроби окремих країн "робити те, що вони роблять".

Читайте також Брюссельський "рубікон". Що Європа готує для України на 2026 рік і коли завершиться війна

Клімкін заявив, що це створить додатковий безлад "у справах говорити з Кремлем". Росія цим обов’язково скористається.

"Це також означає, що європейці з одного боку зрозуміли, що вони не можуть американцям віддати повністю роль лідера. І я у цьому їх підтримую. Проблема тільки в тому, що вони не здатні взяти цю роль на себе", – додав ексглава МЗС.

Він вважає, що у Європі добре усвідомлюють, що наразі не можуть взяти роль лідера на себе. Клімкін зазначив, що багато структур і персоналій Європейського Союзу "неадекватні сучасним викликам".

"І поки вони це не визнають і не почнуть змінювати, ми не тільки залишимося там, де є, а будемо, на жаль, деградувати в сенсі європейської політики", – акцентував Клімкін.

Він згадав про відсутність спільної позиції з-поміж членів ЄС щодо фінансування України коштом російських заморожених активів і назвав це "неприємною історією".

"І проблеми всередині Євросоюзу в сенсі політики стосовно Росії, як на мене, тільки починаються. Але я не хочу бути тим, хто передбачає майбутнє в негативному сенсі", – сказав дипломат.

19 грудня Макрон заявив, що Європі доведеться знайти спосіб безпосередньо відновити діалог з Росією, а не через США. І це може бути навіть корисно, вважає він.