Клімкін: Проблеми всередині Євросоюзу в сенсі політики стосовно Росії тільки починаються
У Європейському Союзі немає спільної думки щодо перемовин з російським диктатором Володимиром Путіним, а проблеми в середині блоку в сенсі політики стосовно РФ тільки починаються, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net у форматі "Клімкін пояснює".
За його словами, загального європейського рішення щодо переговорів з диктатором РФ немає і не буде. На думку дипломата, ймовірно, будуть спроби окремих країн "робити те, що вони роблять".
Клімкін заявив, що це створить додатковий безлад "у справах говорити з Кремлем". Росія цим обов’язково скористається.
"Це також означає, що європейці з одного боку зрозуміли, що вони не можуть американцям віддати повністю роль лідера. І я у цьому їх підтримую. Проблема тільки в тому, що вони не здатні взяти цю роль на себе", – додав ексглава МЗС.
Він вважає, що у Європі добре усвідомлюють, що наразі не можуть взяти роль лідера на себе. Клімкін зазначив, що багато структур і персоналій Європейського Союзу "неадекватні сучасним викликам".
"І поки вони це не визнають і не почнуть змінювати, ми не тільки залишимося там, де є, а будемо, на жаль, деградувати в сенсі європейської політики", – акцентував Клімкін.
Він згадав про відсутність спільної позиції з-поміж членів ЄС щодо фінансування України коштом російських заморожених активів і назвав це "неприємною історією".
"І проблеми всередині Євросоюзу в сенсі політики стосовно Росії, як на мене, тільки починаються. Але я не хочу бути тим, хто передбачає майбутнє в негативному сенсі", – сказав дипломат.
- 19 грудня Макрон заявив, що Європі доведеться знайти спосіб безпосередньо відновити діалог з Росією, а не через США. І це може бути навіть корисно, вважає він.
