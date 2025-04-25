Климкин: Путин не будет раздражать Трампа, он выйдет на соглашение

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

Российский диктатор Владимир Путин не будет раздражать президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и выйдет на соглашение с ним, считает бывший министр иностранных дел Павел Климкин. Такое мнение он высказал в интервью LIGA.net.

"Он не будет раздражать Трампа. Он выйдет на соглашение с Трампом. Он может выйти на соглашение с надеждой, что оно распадется из-за других факторов", – сказал дипломат.

Климкин добавил, что, по его мнению, часть российских элит желает сделки. По его словам, представители российской элиты объясняют Путину, что экономика РФ "под бешеным прессингом" и ей сложно будет преодолеть все имеющиеся вызовы.

Экс-глава МИД рассказал, что в настоящее время российская нефтяная смесь стоит на $14 меньше, чем это заложено в российском бюджете. Россияне заложили $69 и больше, а сейчас минус $14.

"Минус $10 на российскую смесь означает для российского бюджета примерно минус 25 млрд", – пояснил он, добавив, что сумма колеблется, но это серьезные деньги для России на фоне перегретой экономики и расходов.

Но, по мнению Климкина, диктатор РФ не откажется от своей логики.