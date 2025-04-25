Клімкін: Путін не буде дратувати Трампа, він вийде на угоду
Російський диктатор Володимир Путін не буде дратувати президента Сполучених Штатів Дональда Трампа й вийде на угоду з ним, вважає колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. Таку думку він висловив в інтерв’ю LIGA.net.
"Він не буде дратувати Трампа. Він вийде на угоду з Трампом. Він може вийти на угоду зі сподіванням, що вона розпадеться через якісь інші чинники", – сказав дипломат.
Клімкін додав, що, на його думку, частина російських еліт хоче угоди. За його словами, представники російської еліти пояснюють Путіну, що економіка РФ "під шаленим пресингом" і їй складно буде подолати всі наявні виклики.
Ексглава МЗС розповів, що наразі російська нафтова суміш коштує на $14 менше, ніж це закладено у російському бюджеті. Росіяни заклали $69 і більше, а зараз мінус $14.
"Мінус $10 на російську суміш означає для російського бюджету приблизно мінус 25 млрд", – пояснив він, додавши, що сума коливається, але це серйозні гроші для Росії на тлі перегрітої економіки та витрат.
Але, на думку Клімкіна, диктатор РФ не відмовиться від своєї логіки.
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