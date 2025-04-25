Трамп: Заява про завершення війни за один день була жартома. Але ми близькі до угоди

Президент США не вірить, що хтось, крім нього, може досягти миру в Україні

Дональд Трамп (Фото: EPA/AL DRAGO)

Президент США Дональд Трамп заявив, що його заява про те, що він завершить війну Росії проти України "за один день", була несерйозною. Водночас, на його думку, тільки він має шанси завершити цей конфлікт, сказав Трамп в інтерв'ю Time.

"Ну, я сказав це образно, і я сказав це як перебільшення, щоб підкреслити. І ви знаєте, це, звичайно, проходить через фейкові новини. Очевидно, люди знають, що коли я це сказав, це було сказано жартома, але також було сказано, що це закінчиться", – заявив він.

На питання журналіста про те, чому завершення повномасштабної війни триває "так довго", Трамп заявив, що це не його війна, а "війна Байдена", і він до неї не має "ніякого відношення". Також він укотре повторив, що якби президентом був він, то цей конфлікт ніколи не розпочався б, як і напад ХАМАС на Ізраїль.

"Ви кажете, чому так довго? Війна вирує вже три роки. Я щойно приїхав сюди, і ви кажете, чому так довго?" – обурився Трамп.

Він також зазначив, що, як і раніше, переконаний у тому, що досягти миру можливо і навіть "дуже ймовірно". Але якщо президентом буде хтось інший, а не Трамп, то "ніяких шансів".

На запитання про те, чи зможе російський диктатор Володимир Путін укласти мир, Трамп відповів, що той нібито "так і зробить". Але, на його думку, він би вважав за краще вчинити інакше.

"Я думаю, він хотів би піти та забрати все це. І я вважаю, що я єдиний, хто може домовитися про це. І я думаю, що ми пройшли довгий шлях. У нас були дуже хороші переговори, і ми дуже близькі до угоди. І я не вірю, що хтось інший міг би укласти цю угоду", – заявив Трамп.

Також, за його словами, мир можливий навіть за умови, що Володимир Зеленський залишиться президентом, попри заяви Росії про його нібито нелегітимність.