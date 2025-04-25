Трамп: Заявление о завершении войны за один день было в шутку. Но мы близки к соглашению

Президент США не верит, что кто-то, кроме него, может добиться мира в Украине

Дональд Трамп (Фото: EPA/AL DRAGO)

Президент США Дональд Трамп заявил, что его заявление о том, что он завершит войну России против Украины "за один день" было несерьезным. Вместе с тем, по его мнению, только у него есть шансы завершить этот конфликт, сказал Трамп в интервью Time.

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"Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть. И вы знаете, это, конечно, проходит через фейковые новости. Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что это закончится", – заявил он.

На вопрос журналиста о том, почему разрешение полномасштабной войны длится "так долго", Трамп заявил, что это не его война, а "война Байдена", и он к ней не имеет "никакого отношения". Также он в очередной раз повторил, что если бы президентом был он, то этот конфликт никогда бы не начался, как и нападение ХАМАС на Израиль.

"Вы говорите, почему так долго? Война бушует уже три года. Я только что приехал сюда, и вы говорите, почему так долго?", – возмутился Трамп.

Он также отметил, что по-прежнему убежден в том, что достичь мира возможно и даже "очень вероятно". Но если президентом будет кто-то другой, а не Трамп, то "никаких шансов".

На вопрос о том, сможет ли российский диктатор Владимир Путин заключить мир, Трамп ответил, что тот якобы "так и сделает". Но, по его мнению, он бы предпочел поступить иначе.

"Я думаю, он предпочел бы пойти и забрать все это. И я считаю, что я единственный, кто может договориться об этом. И я думаю, что мы проделали долгий путь. У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к соглашению. И я не верю, что кто-то другой мог бы заключить это соглашение", – заявил Трамп.

Также, по его словам, мир возможен даже при условии, что Владимир Зеленский останется президентом, несмотря на заявления России о его якобы нелегитимности.