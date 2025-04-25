Трамп: Заявление о завершении войны за один день было в шутку. Но мы близки к соглашению
Президент США Дональд Трамп заявил, что его заявление о том, что он завершит войну России против Украины "за один день" было несерьезным. Вместе с тем, по его мнению, только у него есть шансы завершить этот конфликт, сказал Трамп в интервью Time.
"Ну, я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение, чтобы подчеркнуть. И вы знаете, это, конечно, проходит через фейковые новости. Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что это закончится", – заявил он.
На вопрос журналиста о том, почему разрешение полномасштабной войны длится "так долго", Трамп заявил, что это не его война, а "война Байдена", и он к ней не имеет "никакого отношения". Также он в очередной раз повторил, что если бы президентом был он, то этот конфликт никогда бы не начался, как и нападение ХАМАС на Израиль.
"Вы говорите, почему так долго? Война бушует уже три года. Я только что приехал сюда, и вы говорите, почему так долго?", – возмутился Трамп.
Он также отметил, что по-прежнему убежден в том, что достичь мира возможно и даже "очень вероятно". Но если президентом будет кто-то другой, а не Трамп, то "никаких шансов".
На вопрос о том, сможет ли российский диктатор Владимир Путин заключить мир, Трамп ответил, что тот якобы "так и сделает". Но, по его мнению, он бы предпочел поступить иначе.
"Я думаю, он предпочел бы пойти и забрать все это. И я считаю, что я единственный, кто может договориться об этом. И я думаю, что мы проделали долгий путь. У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к соглашению. И я не верю, что кто-то другой мог бы заключить это соглашение", – заявил Трамп.
Также, по его словам, мир возможен даже при условии, что Владимир Зеленский останется президентом, несмотря на заявления России о его якобы нелегитимности.
- 24 апреля Рубио заявлял, что США показали Украине и России финишную прямую для завершения войны
- 25 апреля Трамп заявил, что Крым останется с Россией и Зеленский это якобы понимает.
- Reuters сообщало, что Европа и Украина откинули часть предложений США по миру и взамен выдвинули свои. Обсуждаются санкции, вопрос территорий, гарантий безопасности Украины и другое.