Климкин: Ждать, что Трамп психанет и станет на нашу сторону, это не стратегия

Дипломат считает, что президент США не хочет давить на Путина, потому что ему нужны отношения с Россией

Павел Климкин (фото - Валентина Поліщук:LIGA.net)

Президент США Дональд Трамп хочет наладить отношения с РФ, поэтому отказывается оказывать давление на российского диктатора Владимира Путина в вопросе российско-украинской войны. Изменить его отношение может личная обида на Путина, но Украине не стоит на это рассчитывать. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Павел Климкин в интервью LIGA.net.

По словам дипломата, с точки зрения безопасности, ядерного оружия и ресурсов Трамп считает Россию великим государством, с которым можно решить многие вопросы, выходящие за рамки войны в Украине. Ради этого он пытается не раздражать российского диктатора.

"Трамп не хочет давить на Путина не потому, что Путин ему супернравится, а потому, что ему нужны отношения с Россией", – сказал Климкин.

Изменить такой подход, по мнению дипломата, может какое-то эмоциональное событие, после которого Трамп будет считать себя персонально обиженным Путиным. Одновременно Климкин предостерег от надежд, что это единственный выход из ситуации.

"Ждать, что он психанет и станет на нашу сторону, это не стратегия. Это один из возможных вариантов, но надеяться на это и делать на это ставки действительно очень плохая игра для нас", – сказал Климкин.

Он подчеркнул, что президент США хочет оставаться над ситуацией.

"Очень важно понимать, что Трамп не хочет быть на нашей стороне, но он не хочет быть и на стороне Путина. Он хочет быть на своей стороне. Хочет разрулить ситуацию и получить выгоды от всех сторон. И оставаться единственным, кто может гарантировать любое дальнейшее постоянство", – заявил дипломат.

По мнению Климкина, Украине нужна "коллективная игра с европейцами", благодаря которой Трамп увидит выгоду от того, чтобы поддержать украинское видение завершения войны.