Клімкін: Чекати, що Трамп психане і стане на наш бік, це не стратегія

Дипломат вважає, що президент США не хоче тиснути на Путіна, адже йому потрібні відносини з Росією

Павло Клімкін (фото - Валентина Поліщук:LIGA.net)

Президент США Дональд Трамп хоче налагодити відносини із РФ, тому відмовляється тиснути на російського диктатора Володимира Путіна у питанні російсько-української війни. Змінити його ставлення може особиста образа на Путіна, але Україні не варто на це розраховувати. Таку думку висловив колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв’ю LIGA.net.

За словами дипломата, з погляду безпеки, ядерної зброї та ресурсів Трамп вважає Росію великою державою, з якою можна вирішити багато питань, що виходять за межі війни в Україні. Заради цього він намагається не дратувати російського диктатора.

"Трамп не хоче тиснути на Путіна не тому, що Путін йому суперподобається, а тому, що йому потрібні відносини із Росією", – сказав Клімкін.

Змінити такий підхід, на думку дипломата, може якась емоційна подія, після якої Трамп буде вважати себе персонально ображеним Путіним. Одночасно Клімкін застеріг від сподівань, що це єдиний вихід із ситуації.

"Чекати, що він психане і стане на наш бік, це не стратегія. Це один з можливих варіантів, але сподіватися на це і робити на це ставки насправді дуже погана гра для нас", – сказав Клімкін.

Він наголосив, що президент США хоче залишатися над ситуацією.

"Дуже важливо розуміти, що Трамп не хоче бути на нашому боці, але він не хоче бути й на боці Путіна. Він хоче бути на своєму боці. Хоче розрулити ситуацію та отримати зиски від всіх сторін. І залишатися єдиним, хто може гарантувати будь-яку подальшу сталість", – заявив дипломат.

На думку Клімкіна, Україні потрібна "колективна гра із європейцями", завдяки якій Трамп побачить зиск від того, щоб підтримати українське бачення завершення війни.