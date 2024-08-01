КМИС узнал, что украинцы больше доверяют борьбу с коррупцией согражданам, чем НАБУ

40% украинцев заявили, что больше доверяют эффективность борьбы с коррупцией согражданам, чем государственным органам

Фото: пресс-служба НАБУ

Украинцы считают, что их сограждане более эффективно противодействуют коррупции в Украине, чем, например, Национальное антикоррупционное бюро Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

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40% респондентов заявили, что обычные украинцы действительно борются против коррупции. Как именно – социологи не уточняли. В то же время 22% украинцев считают, что их сограждане не ведут такой борьбы.

Относительно НАБУ здесь 37% опрошенных заявили об эффективности органа. 24% отметили, что Бюро неэффективно в борьбе с коррупцией.

30% считают, что в этом преуспевает Национальная полиция. 43% были противоположного мнения.

Далее ответы распределились между журналистами-расследователями — например Bihus.Info, Следствие.Инфо, Наші гроші и т.д. По результатам опроса, стало известно, что украинцы мало ознакомлены с деятельностью этих медиа.

Опрос проводился КМИС по заказу NDI в период с 8 по 25 мая 2024 года. Опрошено по телефону 2508 украинцев старше 18 лет на всех территориях, кроме временно оккупированных. Статистическая погрешность выборки – не более 2,2%.

Инфографика: КМИС

КМИС спросил украинцев, почему, по их мнению, в обществе есть определенная разобщенность. Чаще опрошенные связывали это с проявлениями коррупции и языковым вопросом.

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