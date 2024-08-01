КМІС дізнався, що українці більше довіряють боротьбу з корупцією співгромадянам, ніж НАБУ

40% українців заявили, що більше довіряють ефективність боротьби з корупцією співгромадянам, ніж державним органам

Фото: пресслужба НАБУ

Українці вважають, що їхні співгромадяни ефективніше протидіють корупції в Україні, ніж, наприклад, Національне антикорупційне бюро України. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

40% респондентів заявили, що звичайні українці дійсно ведуть боротьбу проти корупції. Як само – соціологи не уточнювали. Водночас 22% українців вважають, що їхні співгромадяни не ведуть такої боротьби.

Щодо НАБУ, тут 37% опитаних заявили про ефективність органа. 24% зазначили, що Бюро неефективно у боротьбі проти корупції.

30% вважають, що у цьому має успіх Національна поліція. 43% були протилежної думки.

Далі відповіді розподілилися між журналістами-розслідувачами — наприклад, Bihus.Info, Слідство.Інфо, Наші гроші тощо. За результатами опитування стало відомо, що українці мало ознайомлені з діяльністю цих медіа.

Опитування проводилося КМІС на замовлення NDI у період з 8 до 25 травня 2024 року. Опитано телефоном 2508 українців старше 18 років на всіх територіях, окрім тимчасово окупованих. Статистична похибка вибірки – не більш як 2,2%.

Інфографіка: КМІС

КМІС запитав українців, чому, на їхню думку, у суспільстві є певна роз'єднаність. Найчастіше опитані пов'язували це з проявами корупції та мовним питанням.

Читайте також: Побільшало українців, готових до поступок росіянам. Але КМІС пояснив, чому не треба драматизувати