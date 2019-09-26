Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Князев останется в МВД на новой должности

Князев останется в МВД на новой должности - Фото
Сергей Князев (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
26.09.2019, 12:11

Министр внутренних дел Арсен Аваков поблагодарил бывшего начальника Нацполиции за работу и назначил его на должность советника

Бывший глава Нацполиции Сергей Князев стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова и вошел в коллегию МВД. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на слова Авакова. 

В МВД сообщают, что решение об отставке Князева - это "плановый шаг, который не обусловлен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции". 

Пресс-служба информирует, что Аваков поблагодарил Князева за службу, заявив, что тот останется в МВД на должности советника министра, а также станет членом коллегии министерства. 

  • 24 сентября Князев подал в отставку с должности главы Нацполиции.
  • 23 сентября Князев заявил об информационной атаке на него и его бывшую жену.
  • 22 сентября в некоторых СМИ со ссылкой на "источники" появилась информация о якобы задержании на украинско-польской границе жены Князева, перевозившей незадекларированные €500 000 наличными.
  • Князев заявил, что эти деньги были получены в результате законной сделки по продаже торгового помещения в центре столицы.
Напишите нам
арсен аваков сергей князев
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 