Князев останется в МВД на новой должности

Сергей Князев (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Бывший глава Нацполиции Сергей Князев стал советником министра внутренних дел Арсена Авакова и вошел в коллегию МВД. Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на слова Авакова.

В МВД сообщают, что решение об отставке Князева - это "плановый шаг, который не обусловлен негативными факторами и грязной информационной кампанией против офицера полиции".

Пресс-служба информирует, что Аваков поблагодарил Князева за службу, заявив, что тот останется в МВД на должности советника министра, а также станет членом коллегии министерства.