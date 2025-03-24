Коалиция дронов выделила 20 млн евро на закупку разведывательных БпЛА для Сил обороны

В Минобороны отметили, что новые дроны помогут добиваться успеха в боевых действиях

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб)

Коалиции дронов приняла решение о выделении 20 млн евро на закупку разведывательных дронов тактического уровня для Сил обороны. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.

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Средства будут выделены из общего фонда стран-участниц. Поставка техники ожидается в течение трех месяцев.

Черногоренко отметила: благодаря этим дронам военные смогут разведывать местность и повышать ситуационную осведомленность подразделений, что важно для успешных боевых действий.

В Минобороны также напомнили, что в феврале коалиция дронов провела третий международный тендер на мультироторные разведывательные дроны. В нем приняли участие также украинские разработчики. В настоящее время продолжается первый этап отбора.

Коалиция дронов была сформирована в феврале 2024 года. В настоящее время в коалицию входят 18 стран: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия, Швеция и Украина.