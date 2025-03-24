Коалиция дронов выделила 20 млн евро на закупку разведывательных БпЛА для Сил обороны
Коалиции дронов приняла решение о выделении 20 млн евро на закупку разведывательных дронов тактического уровня для Сил обороны. Об этом сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко.
Средства будут выделены из общего фонда стран-участниц. Поставка техники ожидается в течение трех месяцев.
Черногоренко отметила: благодаря этим дронам военные смогут разведывать местность и повышать ситуационную осведомленность подразделений, что важно для успешных боевых действий.
В Минобороны также напомнили, что в феврале коалиция дронов провела третий международный тендер на мультироторные разведывательные дроны. В нем приняли участие также украинские разработчики. В настоящее время продолжается первый этап отбора.
Коалиция дронов была сформирована в феврале 2024 года. В настоящее время в коалицию входят 18 стран: Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Германия, Швеция и Украина.
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