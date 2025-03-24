Коаліція дронів виділила 20 млн євро на закупівлю розвідувальних БпЛА для Сил оборони

У Міноборони зазначили, що нові дрони допоможуть досягати успіху в бойових діях

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб)

Коаліції дронів ухвалила рішення про виділення 20 млн євро на закупівлю розвідувальних дронів тактичного рівня для Сил оборони. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Зазначається, що кошти будуть виділені зі спільного фонду країн-учасниць. Постачання техніки очікується впродовж трьох місяців.

Черногоренко зазначила: завдяки цим дронам військові зможуть розвідувати місцевість та підвищувати ситуаційну обізнаність підрозділів, що важливо для успішних бойових дій.

У Міноборони також нагадали, що в лютому коаліція дронів провела третій міжнародний тендер на мультироторні розвідувальні дрони. В ньому взяли участь також українські розробники. Наразі триває перший етап відбору.

Коаліція дронів була сформована у лютому 2024 року. Наразі в коаліцію входять 18 країн: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція та Україна.