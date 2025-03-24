Коаліція дронів виділила 20 млн євро на закупівлю розвідувальних БпЛА для Сил оборони
Коаліції дронів ухвалила рішення про виділення 20 млн євро на закупівлю розвідувальних дронів тактичного рівня для Сил оборони. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
Зазначається, що кошти будуть виділені зі спільного фонду країн-учасниць. Постачання техніки очікується впродовж трьох місяців.
Черногоренко зазначила: завдяки цим дронам військові зможуть розвідувати місцевість та підвищувати ситуаційну обізнаність підрозділів, що важливо для успішних бойових дій.
У Міноборони також нагадали, що в лютому коаліція дронів провела третій міжнародний тендер на мультироторні розвідувальні дрони. В ньому взяли участь також українські розробники. Наразі триває перший етап відбору.
Коаліція дронів була сформована у лютому 2024 року. Наразі в коаліцію входять 18 країн: Латвія, Велика Британія, Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина, Швеція та Україна.
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