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Коллаборантов хотят лишать госнаград: в Раде зарегистрировали законопроект

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 12:54
Коллаборантов хотят лишать госнаград: в Раде зарегистрировали законопроект - Фото
Фото: Roman Lozinskyi/Facebook

Депутаты Рады хотят расширить законодательные основания для лишения государственных наград тех, кто сотрудничает с Кремлем и оккупантами в Крыму и на Донбассе. Об этом сообщил один из инициаторов законопроекта, народный депутат от партии Голос Роман Лозинский на брифинге.

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В Раде зарегистрировали соответствующий законопроект № 6163. Инициировали его депутаты разных фракций и групп, кроме ОПЗЖ. Среди инициаторов – глава партии Слуга народа Александр Корниенко. Текста законопроекта на сайте Рады пока нет.

По словам Лозинского, депутаты выступили с инициативой лишения званий героев Украины и других государственных наград "откровенных сепаратистов и коллаборантов", которые сотрудничают с Кремлем и оккупантами.

Сейчас, по его словам, можно лишить звания только за тяжкое преступление по постановлению суда.

"Мы инициируем расширение этих оснований, привлекая и Совет национальной безопасности и обороны, и привлекая также парламент Украины", – отметил Лозинский.

Он также добавил, что нужно обеспечить все законодательные основания, "чтобы раз и навсегда вычистить русский мир из нашей страны".

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Виктория Найдёнова
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