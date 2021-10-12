Коллаборантов хотят лишать госнаград: в Раде зарегистрировали законопроект

Депутаты Рады хотят расширить законодательные основания для лишения государственных наград тех, кто сотрудничает с Кремлем и оккупантами в Крыму и на Донбассе. Об этом сообщил один из инициаторов законопроекта, народный депутат от партии Голос Роман Лозинский на брифинге.

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В Раде зарегистрировали соответствующий законопроект № 6163. Инициировали его депутаты разных фракций и групп, кроме ОПЗЖ. Среди инициаторов – глава партии Слуга народа Александр Корниенко. Текста законопроекта на сайте Рады пока нет.

По словам Лозинского, депутаты выступили с инициативой лишения званий героев Украины и других государственных наград "откровенных сепаратистов и коллаборантов", которые сотрудничают с Кремлем и оккупантами.

Сейчас, по его словам, можно лишить звания только за тяжкое преступление по постановлению суда.

"Мы инициируем расширение этих оснований, привлекая и Совет национальной безопасности и обороны, и привлекая также парламент Украины", – отметил Лозинский.

Он также добавил, что нужно обеспечить все законодательные основания, "чтобы раз и навсегда вычистить русский мир из нашей страны".

24 февраля 2021 года в Раде зарегистрировали два законопроекта о коллаборационизме. 18 марта представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что законопроект о пособниках государства-оккупанта России в Украине нуждается в уточнении формулировок.

26 февраля на заседании СНБО ввели санкции против 10 офицеров, которые предали страну, они были лишены наград и званий.

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Виктория Найдёнова

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