Коллеги отца Зеленского о выдвижении его на стипендию: Отец не виноват, что сын президент

"Почему он должен страдать, что кто-то скажет, что недостойно президенту назначать стипендию своему отцу?" - интересуются коллеги отца Зеленского

В коллективе Криворожского государственного университета экономики и технологий считают, что место работы сына их коллеги, профессора Александра Зеленского, не может быть препятствием для присвоения ему пожизненной стипендии. Об этом в комментарии hromadske заявил проректор по научно-педагогической и воспитательной работе Валентин Орлов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Я считаю, что у сына своя траектория, а у отца - своя. Отец не виноват, что сын президент. Почему он должен страдать из-за того, что кто-то скажет, что недостойно президенту назначать стипендию своему отцу? Тем более, что представление делает не президент, а Кабинет министров через МОН", - сказал он.

Александр Зеленский, по словам его коллеги, "создал кафедру по специальности инженерия программного обеспечения, воспитал целую когорту молодых ученых, подготовил много выпускников, которые достойно представляли университет на международных олимпиадах". Поэтому, по мнению Орлова, отец президента достоин этой стипендии.

Представитель вуза рассказал, что в 2018 г коллектив университета подавал Александра Зеленского на получение почетного звания заслуженного деятеля науки и техники. Однако а администрации Петра Порошенко, по словам, Орлова, "ничего не ответили".

Проректор выразил надежду, что в случае отказа присвоить Зеленскому пожизненную стипендию коллектив вуза получит объяснение такого решения.

3 сентября ряд СМИ написали, что президент Владимир Зеленский якобы добивается назначения своему отцу пожизненной стипендии как выдающемуся деятелю образования. Премьер-министр Денис Шмыгаль убеждает, что Александра Зеленского на эту стипендию выдвинул коллектив Криворожского государственного университета экономики и технологий, где тот преподает.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.