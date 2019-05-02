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02.05.2019, 22:43

Коломойский: С Портновым общаемся уже 20 лет, сейчас он в Израиле

Коломойский: С Портновым общаемся уже 20 лет, сейчас он в Израиле - Фото
Андрей Портнов

Также Коломойский заявил, что Портнов не консультирует его по вопросам, связанным с ПриватБанком

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Олигарх Игорь Коломойский заявил, что заместитель главы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов не имеет отношения к "команде" избранного президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью Bihus.Info.

По словам Коломойского, он общается с Портновым уже 20 лет. Сейчас бывший замглавы АП находится в Израиле.

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"С точки зрения закона, не политической ответственности, а закона, он вообще ничего не совершал. Его пять лет гоняли за то, что он 800 грн украл", - сказал Коломойский.

На вопрос журналистов, имеет ли отношение Портнов к "команде Зеленского", Коломойский сказал: "Нет, никакого. Как черт от ладана".

Также Коломойский заявил, что Портнов не консультирует его по вопросам, связанным с ПриватБанком.

На фоне победы Зеленского Портнов анонсировал возвращение в Украину. Позднее адвокат Януковича заявил, что тот тоже хочет вернуться в Украину после инаугурации Зеленского.

Бизнес-партнер Зеленского Сергей Шефир отверг предположения, что в команде нового президента может быть Портнов. "Он ни разу не был в штабе. Если Богдан (юрист Игоря Коломойского Андрей Богдан, - ред.) с ним общается где-то, предполагаю, он может общаться. Но Портнов - точно не наша команда и быть в ней не может", - сказал Шефир.

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Теги: Владимир Зеленский, игорь коломойский, Андрей Портнов
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