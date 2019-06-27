"Команда Зеленского" устроит концерт на Банковой

Администрация президента Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Команда Владимира Зеленского" завтра, в День Конституции, под Офисом президента на Банковой организует концерт саксофониста Владимира Спирина. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

В сообщении говорится, что Владимир Спирин – "всемирно известный саксофонист-виртуоз".

Концерт состоится 28 июня у главного входа в Офис президента в 19:00.

Комитет избирателей Украины призвал партии и кандидатов в депутаты отказаться от концертных и шоу-технологий на выборах, так как такие технологии существенно снижают качество выборов.