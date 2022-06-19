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Командир батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин погиб в боях с оккупантами под Изюмом

Цей матеріал також доступний українською
19.06.2022, 17:30
Командир батальона
Олег Куцин (Фото: Олег Тягнибок/Facebook)

В боях с российскими оккупантами на Изюмском направлении погиб командир батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин с позывным "Кум". Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. 

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Куцин был основателем и многолетним руководителем "Легиона Свободы", а также командовал 49-м отдельным стрелковым батальоном ВСУ "Карпатская Сечь". 

"Его знали как настоящего воина, уважали как командующего и хорошего человека с несокрушимым характером", — написал Марцинкив.

Лидер партии Свобода Олег Тягнибок уточнил, что Куцин погиб на Изюмском направлении.

СПРАВКА. Куцин воевал с Россией с 2014 года. После начала полномасштабного вторжения его батальон защищал Киев, держал позиции в Ирпене, Романовке, Стоянке и на Броварском направлении. После деоккупации Киевской области подразделение переместили на Изюмское направление.
  • 2 июня Россия начала передавать Украине тела бойцов, погибших на заводе Азовсталь.
  • 7 июня в ГУР сообщили, что в Украину удалось вернуть уже 210 тел погибших защитников Мариуполя.

Читайте также: Более 200 тел украинских защитников Азовстали пока остаются в Мариуполе

Дмитрий Гриниченко
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война погибшие Изюмское направление
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