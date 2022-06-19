Командир батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин погиб в боях с оккупантами под Изюмом
19.06.2022, 17:30
Олег Куцин (Фото: Олег Тягнибок/Facebook)
В боях с российскими оккупантами на Изюмском направлении погиб командир батальона "Карпатская Сечь" Олег Куцин с позывным "Кум". Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
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Куцин был основателем и многолетним руководителем "Легиона Свободы", а также командовал 49-м отдельным стрелковым батальоном ВСУ "Карпатская Сечь".
"Его знали как настоящего воина, уважали как командующего и хорошего человека с несокрушимым характером", — написал Марцинкив.
Лидер партии Свобода Олег Тягнибок уточнил, что Куцин погиб на Изюмском направлении.
СПРАВКА. Куцин воевал с Россией с 2014 года. После начала полномасштабного вторжения его батальон защищал Киев, держал позиции в Ирпене, Романовке, Стоянке и на Броварском направлении. После деоккупации Киевской области подразделение переместили на Изюмское направление.
- 2 июня Россия начала передавать Украине тела бойцов, погибших на заводе Азовсталь.
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