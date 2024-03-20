Командир Волков Да Винчи: Я стараюсь меньше искать штурмовиков, война требует специалистов
Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что его подразделение делает акцент на специалистах, которые готовы осваивать более сложные должности. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.
По его словам, он старается меньше искать штурмовиков и простых пехотинцев.
"Я заинтересован в том, чтобы те люди, которые мотивированы и хотят учиться, шли на должности саперов, операторов БпЛА, танкистов, артиллеристов и т.д., в взводы и роты боевого или просто обеспечения", — сказал Филимонов.
Он отметил, исходя из реалий войны, акцент необходимо делать на дроны и техническое обеспечение.
"Давайте говорить честно. Как бы ты ни был подготовлен, сколько бы у тебя ни было PVS, калиматоров, крутой формы или наушников – против FPV-дрона ты ничего не сделаешь. Если у тебя не будет сильного рэбовца, который тебя будет защищать", — заявил офицер.
Комбат подчеркнул, что против вражеской пехоты боец не сможет стрелять большее количество от своего боекомплекта, а против артиллерии россиян без хорошей контрбатарейной борьбы ни один специалист не может стоять на позиции.
"Поэтому в первую очередь нужно обеспечить приток в Силы обороны именно специалистов. И пусть пехота будет немного худшего качества, и даже меньше мотивирована, чем подразделения обеспечения. Поэтому на ту мобилизацию, которую проводит государство, мы тоже полагаемся", — резюмировал он.
- Филимонов заявил, что тактика российской армии на поле боя изменилась коренным образом, враг лучше разбирается в местности. В настоящее время Вооруженные Силы Украины воюют против армии "с безграничным кошельком".
- Он сказал, что в Силах обороны сегодня много проблем – от нехватки людей и проблем в командовании до фортификаций.
- Также комбат отметил, что в ВСУ есть нехватка пехоты, принудительная мобилизация это частично закрывает, хотя есть вопрос качества ее проведения.
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