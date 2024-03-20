Командир Волков Да Винчи: Я стараюсь меньше искать штурмовиков, война требует специалистов

Филимонов заявил, что исходя из реалий войны, против FPV-дрона ничего не сможет сделать даже самый подготовленный пехотинец

Сергей Филимонов (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Командир батальона "Волки Да Винчи" Сергей Филимонов заявил, что его подразделение делает акцент на специалистах, которые готовы осваивать более сложные должности. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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По его словам, он старается меньше искать штурмовиков и простых пехотинцев.

"Я заинтересован в том, чтобы те люди, которые мотивированы и хотят учиться, шли на должности саперов, операторов БпЛА, танкистов, артиллеристов и т.д., в взводы и роты боевого или просто обеспечения", — сказал Филимонов.

Он отметил, исходя из реалий войны, акцент необходимо делать на дроны и техническое обеспечение.

"Давайте говорить честно. Как бы ты ни был подготовлен, сколько бы у тебя ни было PVS, калиматоров, крутой формы или наушников – против FPV-дрона ты ничего не сделаешь. Если у тебя не будет сильного рэбовца, который тебя будет защищать", — заявил офицер.

Комбат подчеркнул, что против вражеской пехоты боец не сможет стрелять большее количество от своего боекомплекта, а против артиллерии россиян без хорошей контрбатарейной борьбы ни один специалист не может стоять на позиции.

"Поэтому в первую очередь нужно обеспечить приток в Силы обороны именно специалистов. И пусть пехота будет немного худшего качества, и даже меньше мотивирована, чем подразделения обеспечения. Поэтому на ту мобилизацию, которую проводит государство, мы тоже полагаемся", — резюмировал он.

Филимонов заявил, что тактика российской армии на поле боя изменилась коренным образом, враг лучше разбирается в местности. В настоящее время Вооруженные Силы Украины воюют против армии "с безграничным кошельком".

Он сказал, что в Силах обороны сегодня много проблем – от нехватки людей и проблем в командовании до фортификаций.

Также комбат отметил, что в ВСУ есть нехватка пехоты, принудительная мобилизация это частично закрывает, хотя есть вопрос качества ее проведения.

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