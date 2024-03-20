Командир Вовків Да Вінчі: Я намагаюся менше шукати штурмовиків, війна вимагає спеціалістів

Філімонов заявив, що виходячи з реалій війни, проти FPV-дрона нічого не зможе зробити навіть найпідготовленіший піхотинець

Сергій Філімонов (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов заявив, що його підрозділ робить акцент на фахівцях, які готові освоювати складніші посади. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.

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За його словами, він намагається менше шукати штурмовиків та простих піхотинців.

"Я зацікавлений у тому, щоб ті люди, які мотивовані та хочуть навчатися, йшли на посади саперів, операторів БпЛА, танкістів, артилеристів тощо, у взводи та роти бойового чи просто забезпечення", – сказав Філімонов.

Він зазначив, виходячи з реалій війни, акцент необхідно робити на дрони та технічне забезпечення.

"Говорімо чесно. Як би ти не був підготовлений, скільки б у тебе не було PVS, каліматорів, крутої форми або навушників – проти FPV-дрона ти нічого не зробиш. Якщо у тебе не буде сильного ребівця, який тебе захищатиме", – заявив офіцер.

Комбат наголосив, що проти ворожої піхоти боєць не зможе стріляти більше від свого боєкомплекту, а проти артилерії росіян без хорошої контрбатарейної боротьби жоден фахівець не може стояти на позиції.

"Тому в першу чергу потрібно забезпечити приплив до Сил оборони саме фахівців. І нехай піхота буде трохи гіршої якості, і навіть менш мотивована, ніж підрозділи забезпечення. Тому на ту мобілізацію, яку проводить держава, ми також покладаємось", – резюмував він.

Філімонов заявив, що тактика російської армії на полі бою змінилася докорінно, ворог краще розбирається в місцевості. Наразі Збройні Сили України воюють проти армії "з безмежним гаманцем".

Він сказав, що у Силах оборони сьогодні багато проблем – від нестачі людей та проблем у командуванні до фортифікацій.

Також комбат зазначив, що у ЗСУ є нестача піхоти, примусова мобілізація це частково закриває, хоча є питання якості її проведення.

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