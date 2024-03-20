Командир Вовків Да Вінчі: Я намагаюся менше шукати штурмовиків, війна вимагає спеціалістів
Командир батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов заявив, що його підрозділ робить акцент на фахівцях, які готові освоювати складніші посади. Про це він повідомив в інтерв'ю LIGA.net.
За його словами, він намагається менше шукати штурмовиків та простих піхотинців.
"Я зацікавлений у тому, щоб ті люди, які мотивовані та хочуть навчатися, йшли на посади саперів, операторів БпЛА, танкістів, артилеристів тощо, у взводи та роти бойового чи просто забезпечення", – сказав Філімонов.
Він зазначив, виходячи з реалій війни, акцент необхідно робити на дрони та технічне забезпечення.
"Говорімо чесно. Як би ти не був підготовлений, скільки б у тебе не було PVS, каліматорів, крутої форми або навушників – проти FPV-дрона ти нічого не зробиш. Якщо у тебе не буде сильного ребівця, який тебе захищатиме", – заявив офіцер.
Комбат наголосив, що проти ворожої піхоти боєць не зможе стріляти більше від свого боєкомплекту, а проти артилерії росіян без хорошої контрбатарейної боротьби жоден фахівець не може стояти на позиції.
"Тому в першу чергу потрібно забезпечити приплив до Сил оборони саме фахівців. І нехай піхота буде трохи гіршої якості, і навіть менш мотивована, ніж підрозділи забезпечення. Тому на ту мобілізацію, яку проводить держава, ми також покладаємось", – резюмував він.
- Філімонов заявив, що тактика російської армії на полі бою змінилася докорінно, ворог краще розбирається в місцевості. Наразі Збройні Сили України воюють проти армії "з безмежним гаманцем".
- Він сказав, що у Силах оборони сьогодні багато проблем – від нестачі людей та проблем у командуванні до фортифікацій.
- Також комбат зазначив, що у ЗСУ є нестача піхоти, примусова мобілізація це частково закриває, хоча є питання якості її проведення.
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